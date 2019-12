Conferenza stampa Gotti | «Per battere la Juve non basta la fortuna»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019): le parole del tecnico dell’Udinese in vista del complicato impegno di campionato contro laLuca, tecnico dell’Udinese, ha parlato inalla vigilia del match di campionato contro la. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tuttomercatoweb.NTUS – «Conosciamo tutti la forza dellantus, sappiamo delle difficoltà che si incontrano e dei numeri che hanno negli ultimi anni. Per affrontare la, venendo via con qualcosa di positivo da Torino, c’è bisogno di un mix. Nonsolo, nonsolo l’atteggiamento propositivo. Ci deve essere un cocktail messo insieme. Noi dobbiamo preoccuparci di ciò che possiamo fare noi. Poi sappiamo che un certo tipo d’atteggiamento lase la chiama, dovremo essere artefici delle nostre fortune» INTENSITÀ – «Voglio vedere un ...

Mov5Stelle : Ma non era lui, solo pochi mesi fa, che contestava i voltagabbana in conferenza stampa? Essere del Movimento 5 St… - Inter : ?? | COMUNICATO Oggi non si terrà la conferenza stampa ?? - capuanogio : L’#Inter cancella la conferenza stampa dopo il caso della lettera offensiva contro #Conte pubblicata dal @CorSport -