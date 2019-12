Conferenza stampa De Leo | «C’è la necessità di aggiustare qualcosa»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019)De Leo, ecco le parole del collaboratore di Mihajlovic per presentare la gara contro l’Atalanta Emilio De Leo, stretto collaboratore di Mihajlovic al Bologna, è intervenuto inalla vigilia della gara contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico: ATALANTA – «Lo sapremo dopo se saranno appagati o stanchi. Non possiamo dirlo adesso. Sicuramente è una squadra in fiducia e non è un momento buono per affrontarli perché sono consapevoli delle loro qualità. È un esempio per tutti gli addetti ai lavori. Dal punto di vista tecnico e gestionale sono un riferimento». MESSAGGIO – «La parola chiave dev’essere fiducia. Il mister su questo ha instaurato subito un rapporto forte ed è un concetto che abbiamo ripreso. Anche ieri a fine allenamento Sinisa è andato negli spogliatoi per complimentarsi con i ragazzi». SETTIMANA – «È ...

