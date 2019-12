Conferenza stampa Conte | annullata la seduta coi media Il motivo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019)Antoniolacoidelle ore 14.00. L’Inter spiega iltramite un comunicato Inizialmente programmata per le ore 14.00, non si terrà ladi Antonio. Ilè spiegato direttamente dall’Inter, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale: «Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i“che devono garantire il rispetto delle persone” oggi non si terrà la». Leggi su Calcionews24.com

