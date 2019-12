Commissariamento Popolare di Bari | Bellanova | “Italia Viva c’è | ma nessuno ci ha avvisato”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019) La ministra Teresasi esprime in merito aldella Banca e allo stop del decreto: “Siamo stati avvisati mezzʼora prima del Cdm. Votare a scatola chiusa un decreto così importante è ingiusto e pericoloso”. Rinviato ufficialmente il decreto per il salvataggio delladi, finito sul tavolo del Consiglio dei ministri concluso … L'articolodi: “Italiac’è, maci ha avvisato” proviene da www.meteoweek.com.

