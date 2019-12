Colazione dietetica | ecco cosa mangiare per perdere peso

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) Porridge di frutta e semi di chia Tè matchaproteicadetoxCarboidrati? Sì al toastperfettagolosaIl nuovo trend? La bowl cakeDa sempre i nutrizionisti raccomandano di fareappena svegli perché, in questo modo, si mette subito in moto il metabolismo. Ma pernon si intende bere un caffé al volo, magari in piedi già con la borsa a tracolla pronti per uscire, o sorseggiare un bicchiere di acqua al limone, bevanda osannata per le (presunte) proprietà drenanti e dimagranti, ma sulle quali gli esperti nutrono dubbi. Laè sicuramente uno dei pasti principali della giornata e deve fornire il 25% dell’apporto energetico giornaliero, arrivando fino a 500 calorie. Esiste la formula perfetta? Sì. Per primanon dovete mai saltarla: il rischio è quello diil doppio durante la giornata e vanificare la dieta. La ...

