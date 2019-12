Cipro, industria casearia: l’Università di Parma all’Innodairyedu (Di sabato 14 dicembre 2019) l’Università di Parma ha partecipato nei giorni scorsi all’Università tecnologica di Cipro al terzo incontro tra i partner del progetto europeo InnoDairyEdu, finanziato nell’ambito dei bandi per la creazione di partenariati strategici K2, Istruzione superiore, Erasmus + 2018. InnoDairyEduè dedicato allo sviluppo di materiali didattici digitali innovativi sia per gli studenti siaper l’industria casearia. La scelta degli argomenti si basa sulla valutazione dei curricula esistenti nei percorsi formativi delle istituzioni educative dei paesi partner, ma anche sulla percezione degli operatori del settore lattiero-caseario in merito allecarenze riscontrate nel personale tecnicamente qualificato. Il materiale digitalizzato si concentrerà sulla produzione e trasformazione del latte, sulla sicurezza, sulla qualità e sull’imprenditoria lattiero-casearia. Il materiale sarà ...

