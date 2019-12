Cinema Teatro Massimo | proseguono gli eventi di “Interno Notte” | domenica “Storie di

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIle ilcome mezzi per ricreare mondi. Glidel neonato gruppo “Interno Notte” presso ildi Benevento vogliono, allo stesso modo, costruire attorno al film un più vasto immaginario. Stavolta protagonista è la strada, con i suoi abitanti, la cultura musicale e l’arte dei murales, che si proverà a portare tra le poltrone della sala di via Perasso e negli spazi antistanti, in un viaggio attraverso la Campania e la Puglia, che parte dal Rione Traiano di Napoli e, passando per Benevento e la sua provincia, raggiunge Bari.PROGRAMMA (15 dicembre): ► ore 20,30 Proiezione di SELFIE di Agostino Ferrente (ITA, 2019) A seguire incontro con il protagonista Alessandro Antonelli e l’aiuto regia Edgardo Pistone, nell’ambito della rassegna itinerante “Ilche non si vede” ...

