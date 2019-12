Cinema | compie 80 anni ‘Via col vento’ | il film di maggior incasso nella storia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il 15 dicembre del 1939 ad Atlanta, negli Stati Uniti, venne proiettato per la prima volta undestinato a segnare un’epoca e diventare ildi tutti i tempi (tenendo conto dell’inflazione), il kolossal di Victor Fleming ‘Via col vento’. Tratto dall’omonimo libro del 1936 scritto dalla statunitense Margaret Mitchell, ‘Via col vento’ racconta le vicende della giovane Scarlett – Rossella nel doppiaggio italiano – O’Hara, figlia di un proprietario terriero irlandese trasferitosi in Georgia in gioventù, durante la Guerra di Secessione. Erano glidi pizzi e merletti, delle gonne a ruota per le donne e dei basettoni per gli uomini, ma anche della schiavitù e del Sud destinato a soccombere alla forza del Nord. Rossella (Vivien Leigh) è innamorata di Ashley Wilkes (Leslie Howard), che abitaricca ...

m_aprea : Ventiquattr'anni e non sentirli: a Salerno, dal 17 dicembre, torna Linea d'Ombra. Imperdibili gli omaggi a Maradona… - markovaldo59 : Il grande attore canadese #ChristopherPlummer compie novant’anni. - beltempotv2000 : IL CINEMA DEI PAPI La filmoteca vaticana compie 60 anni Monsignor Dario Viganó nel suo nuovo libro racconta del r… -