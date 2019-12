Ciclocross, DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020: del Carmen Alvarado piega Worst al termine di un duello epico e vince l’Hotondcross. 6a Alice Maria Arzuffi (Di sabato 14 dicembre 2019) La neerlandese di origini dominicane Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) vince l’Hotoncross di Ronse, 4a prova stagione di DVV Verzekeringen Trofee su un circuito già di per sé molto tecnico, ricco di insidiose contropendenze, oggi reso ancor più difficile dalla pioggia che ha trasformato il terreno in una distesa di viscido fango. Secondo posto per la leader della classifica generale e connazionale Annemarie Worst (777), mente chiude sul gradino più basso del podio la campionessa d’Europa Yara Kastelijn (777). Migliore delle italiane è Alice Maria Arzuffi (777), la quale chiude 6a. Ottima partenza di Ceylin del Carmen Alvarado che si leva tutte di ruota a inizio primo giro. Dietro diverse le altete in difficoltà col fondo scivoloso, invece. Cadono Eva Lechner (Creafin), Worst (due volte), Kastelijn e anche la campionessa d’Ungheria Blanka Kata Vas, la quale ...

