Ciclismo | Bahrein-Merida in ritardo con i pagamenti | “Siamo al lavoro per risolvere il

Diversi corridori e parte dello staff della Bahrein-Merida sono ancora in attesa di ricevere il salario di due mesi invernali. Dinanzi a questa spiacevole situazione, il team è intervenuto pubblicamente, rivelando a cyclingnews.com che questo ritardo non è dovuto a una mancanza di fondi, ma a un problema nel processo di pagamento e che stanno lavorando duramente per risolverlo. "Abbiamo identificato un problema nel processo che ha causato un ritardo nei pagamenti ad alcuni membri della squadra e l'abbiamo posta come priorità, siamo al lavoro per sistemare il tutto al più presto. Siamo in contatto diretto con coloro che sono stati coinvolti in questa situazione e ci aspettiamo che venga risolta in brevissimo tempo. Inoltre, stiamo cercando di semplificare i processi di pagamento in modo da evitare inconvenienti futuri".

