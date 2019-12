Che succederà adesso alla Brexit?

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 14 dicembre 2019) Boris Johnson nel 2016 (foto: Christopher Furlong/Getty Images) Il Partito conservatore inglese, guidato dall’eccentrico Boris Johnson, ha festeggiato la vittoria elettorale più ampia dal 1992, conquistando oltre 70 seggi rispetto al 2017: una maggioranza di 368 seggi in parlamento che preannuncia una strada spianata per la principale missione del premier uscente: portare a compimento la, a qualunque costo. Per gli inglesi la buona notizia è che tre anni di paralisi politica sono finiti. L’uscita dall’Europa è a un passo, anche se il costo è stata una lacerazione politica e culturale non indifferente. La sentenza del voto è stata chiara: il paese ha rigettato il vecchio-nuovo socialismo e scelto un governo stabile, capace di governare le sfide che lo attendono. Per Johnson, deriso da molti commentatori progressisti in Europa come inadeguato e borioso, si tratta ...

