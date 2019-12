Centrodestra: Bordoni lascia Fi, mercoledì conferenza stampa con Salvini (2) (Di sabato 14 dicembre 2019) (Adnkronos) - "In questi 25 anni di militanza in Forza Italia, ho profuso tutte le mie capacità ed il mio impegno -ricorda Bordoni in una nota diffusa nel pomeriggio- in un progetto politico importante di sviluppo della nostra città e del nostro Paese. Voglio in particolare ringraziare il presidente

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Altre notizie : Centrodestra ...