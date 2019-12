Catanzaro | il consigliere pulito dopo inchiesta in Comune | “Per la città è una ferita

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Né fessi né più onesti. Semplicemente siamo disposi a mettere in discussione la propria vita al servizio degli altri”. Così Roberto Guerriero, uno dei tre consiglieri comunali diche non ha ricevuto l’avviso di garanzia per truffa e falso dalla Procura guidata da Nicola Gratteri, commenta ai microfoni del Fatto.it l’indagine che ha coinvolto quasi tutto ilcapoluogo di Regione: 29 consiglieri su 32. L’della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri ha fatto luce su un vero e proprio sistema adottato dai consiglieri comunali per incassare i gettoni di presenza per le riunioni di commissione dove, in realtà, non c’erano. “Da quello che sta trapelando – spiega ilGuerriero – ritengo ci siano dei comportamenti al limite dell’adeguatezza politica. Io ero presente poco nelle commissioni per scelta. Ma ero presente ...

