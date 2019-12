California | milioni di pesci-pene invadono le spiagge dopo una tempesta FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) A causa di unanell’oceano Pacifico, nei giorni scorsi migliaia disi sono spiaggiati a Drakes Beach, poco a nord di San Francisco, in. Il nome scientifico di questi esemplari è Urechis caupo, volgarmente definiti “” proprio per la fisionomia fallica che li contraddistingue. Lunghi da 5 a 25cm, gli Urechis caupo vivono in zone sabbiose e fangose, nascosti nelle loro tane lunghe diversi metri ma strette quanto il loro corpo, e popolano soprattutto l’oceano Pacifico. Più che, si tratta di vermi marini utilizzati come esca nelle attività di pesca per attirarepiù grandi. Questi vermi marini vengono normalmente mangiati in Giappone, Cina e Corea del Sud, crudi con un po’ di sale e olio, accompagnati con verdure e altre spezie.L'articolodileuna ...

carmas75 : @FrancescoDeBen8 @Keynesblog quello è un problema del folle sistema statunitense, per cui, pochi voti in Ohio o in… - GDeccia : RT @ImJamesTheBond: @RepStefanik @Jim_Jordan @RepMikeTurner @RepAndyBiggsAZ @LizRNC @RepMarkMeadows @RealSLokhova @GenFlynn @g_occhionero @… - RiccardoBusi88 : RT @ImJamesTheBond: @RepStefanik @Jim_Jordan @RepMikeTurner @RepAndyBiggsAZ @LizRNC @RepMarkMeadows @RealSLokhova @GenFlynn @g_occhionero @… -