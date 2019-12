Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | la Juventus vince contro il Pink Bari | successi per

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Inter, si sono svolte cinque delle sei partite del decimo turno del campionato didi. In campo la capolistache, come da pronostico, si è imposta 2-0ila Vinovo grazie alle reti di Valentina Cernoia al 19′ e di Aurora Galli al 40′. Un successo che rafforza la leadership delle bianconere, in vetta alla graduatoria con 28 punti, sette e otto in più di Roma e Milan. Giallorosse, dal canto loro, vittoriose nel match del “Tre Fontane”il fanalino di coda Orobica. Un secco 6-0 quello rifilato dalle capitoline alle lombarde, frutto delle segnature della norvegese Andrine Hegerberg (all’8′ e al 29′), di Annamaria Serturini al 50′ ed all’80’, di Manuela Coluccini al 61′ e della francese Lindsey Thomas ...

