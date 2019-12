Buon compleanno Telethon | 10 curiosità sulla maratona benefica Rai che festeggia 30 anni

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 dicembre 2019) Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi Domani sulle reti Rai tornerà l’appuntamento con, ladi raccolta fondi in favore delle ricerca sulle malattie genetiche e malattie rare. La nuova edizione, che vedrà al timone del galà d’apertura ancora una volta Antonella Clerici, sarà la numero 30. Era, infatti, il 7 dicembre del 1990 quando, ispirandosi allatelevisiva nata nel 1965 negli Stati Uniti da un’idea dell’attore Jerry Lewis, sugli schermi di Rai1 prese il via il primoitaliano. Perre questo importante traguardo abbiamo raccolto per voi 10legate all’ormai storica. 1 - Ilè arrivato in Italia grazie a Susanna Agnelli, divenuta in seguito Presidente della fondazione. “Quando ero al ministero degli Esteri si sono presentati dei signori della Uildm, l’unione ...

