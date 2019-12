Brindisi | maxi-evacuazione per disinnescare una bomba danneggiata | 54mila persone fuori

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una città deserta e isolata per almeno 7 ore, sperando che tutto fili liscio. Apparirà cosìdalle 5 di domenica, quando inizierà l’di 53.998 abitanti su 87mila per permettere diin sicurezza un ordigno bellico ritrovato nelle scorse settimane durante gli scavi per l’ampliamento di un cinema multisala nel quartiere Bozzano. Si tratta di una delle più grandi evacuazioni mai effettuate in Italia in tempo di pace. I 40 chili di tritolo e la spolettaCosì hanno deciso il prefetto Umberto Guidato e il sindaco Riccardo Rossi sulla base della relazione tecnica degli artificieri del 1° Reggimento Genio guastatori di Foggia, intervenuti il 2 novembre quando un’escavatrice impegnata nei lavori per la costruzione di nuove sale del cinema ha accidentalmente toccato e danneggiato la spoletta d’innesco dell’ordigno MK V SAP di ...

