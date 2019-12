Brexit | la Ue | «Accordo in sei mesi» Ma per Johnson grana Scozia

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di sabato 14 dicembre 2019) «È l'ora del chiarimento», dice il presidente francese Macron. E la cancelliera tedesca Merkel: «C'è un concorrente alle nostre porte». I due grandi...

Agenzia_Ansa : Elezioni nel Regno Unito, @BorisJohnson trionfa: 'Ora realizzeremo la #Brexit'. Ue: 'Londra approvi l'accordo il pr… - RaffaeleFitto : Ha stravinto #Johnson, ma soprattutto ha perso la #sinistra alle #UKelection2019, così come sta accadendo in tutte… - Claudio82476468 : RT @VenezianiMar: #Brexit: Gli inglesi sono isolani, d’accordo, ma non capite che i popoli vivono male la perdita dei confini e della sovra… -