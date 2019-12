Brescia | ubriaco alla guida travolge e uccide due ciclisti sessantenni | morti sul colpo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Duedi sessant’anni sono stati travolti e uccisi da un’auto nelno. L’automobilista, un uomo di 35 anni di Verolanuova, ha colpito in pieno le due biciclette. I carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno verificato che l’uomodell’auto eraal momento dell’incidente: aveva infatti un tasso alcolemico pari a 1,80. Per questo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Al momento non si conosce l’identità delle vittime dato che erano prive di documenti. I due, chevano due biciclette da corsa, sonosul. L’episodio è accaduto lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all’altezza del cimitero. L'articoloduesulproviene da Il Fatto Quotidiano.

