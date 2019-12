Brescia-Lecce | voce a Corini e Liverani | dal rinnovo di contratto dell’uno al battibecco

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Abbiamo fatto anche altre gare di qualità, oggi siamo stati bravi con voglia di giocare e condividendo la fatica. Siamo stati incisivi nel finalizzare, una vittoria che ci dà consapevolezza in una lotta che sarà serrata fino alla fine del campionato”. Così Eugenio, allenatore del, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il. “Fanno piacere i cori dei tifosi, ci siamo riscritti a questa corsa e ora lotteremo fino alla fine”, ha aggiunto. “Il? Sono felice che me l’hanno proposto. Ma ora sono concentrato sulle partite, per me è una grande responsabilità e gratificazione allenare il. Valuteremo insieme”, ha detto ancora. Riavvolgendo il nastro su questo inizio di stagione, con l’esonero e poi il ritorno. “Ho sofferto l’esonero, non riuscivo a vedere le partite in ...

BresciaOfficial : Al minuto 31 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 1 - Lecce 0 #BresciaLecce #SerieATIM… - BresciaOfficial : Fine secondo tempo tra Brescia e Lecce con il risultato di 3-0. #BresciaLecce #SerieATIM #ForzaBrescia ????? - CalcioWeb : #BresciaLecce, le voci di #Corini e #Liverani ?? la partita, il rinnovo, il battibecco con #Balotelli ?? -