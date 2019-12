Brescia Lecce 2-0 LIVE | Torregrossa raddoppia | squadre a riposo INTERVALLO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allo Stadio Rigamonti, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Mario Rigamonti,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 7′ Tiro di Romulo – Ilvicino al vantaggio con Romulo, che sfrutta un perfetto passaggio die calcia di destro da posizione ravvicinata. Bravo Gabriel a respingere coi piedi. 23′ Punizione di Balotelli – Tiro dal limite dell’area per il numero 45 del: conclusione precisa ma non potente, Gabriel si fa trovare pronto. 30′ Tiro di Calderoni – Sinistro fortissimo del giocatore del, su cui è attento Alfonso a respingere coi pugni e allontanare il pericolo. 32′ Gol di Chancellor – ...

BresciaOfficial : Al minuto 31 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 1 - Lecce 0 #BresciaLecce #SerieATIM… - Info_SerieA : HT: Brescia 2-0 Lecce ? Chancellor 32' ? Torregrossa 44' - brescia_codino : RT @BresciaOfficial: Al minuto 43 segna Torregrossa per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 2 - Lecce 0 #BresciaLecce #SerieATIM #Forz… -