Brescia | due ciclisti travolti e uccisi da un' auto Il conducente era ubriaco e senza

Due ciclisti travolti e uccisi da automobilista ubriaco a Brescia : Rosa Scognamiglio Un 35enne in stato di ebbrezza, alla guida di una Volvo, ha travolto e ucciso due ciclisti anziani. L'uomo dovrà rispondere del reato di omicidio stradale Sono stati travolti e uccisi da un'automobilista. Così, due ciclisti hanno perso la vita nel Bresciano, scaraventati all'aria da un 35enne alla guida di un'auto di grossa cilindrata in stato di ebbrezza. Il pirata, residente a Verolanuova è accusato di omicidio ...

Due ciclisti investiti e uccisi nel Bresciano : automobilista ubriaco - vettura non assicurata : Un impatto tremendo che ha spezzato in due le biciclette e frantumato il parabrezza dell'auto. Così nel pomeriggio a Verolanuova in provincia di Brescia sono morti due ciclisti, un 70enne...

Brescia : travolge e uccide due ciclisti - arrestato : Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Un automobilista è stato arrestato questo pomeriggio dai carabinieri a Verolanuova (Brescia) dopo aver travolto e ucciso due ciclisti sulla strada comunale che dal piccolo comune conduce a Pontevico. I due ciclisti sono morti sul colpo.

Brescia - due ciclisti travolti e uccisi. L’investitore positivo all’alcool test : Due ciclisti di sessant’anni sono stati travolti e uccisi da un’auto nel Bresciano lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all’altezza del cimitero. L’automobilista è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale. L’uomo residente in zona, 35 anni, è risultato positivo all’alcol test. Per questo è scattato l’arresto disposto dalla procura di Brescia ed eseguito dai ...

Tragedia nel Bresciano - due ciclisti travolti e uccisi : A investire i due ciclisti è stato un uomo di 40 anni, che non li avrebbe visti a causa del sole in faccia. Una vera e propria Tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio in Lombardia. Il luogo del misfatto è la strada che conduce da Pontevico fino a Verolanuova, all’altezza del cimitero. Sono infatti morte […] L'articolo Tragedia nel Bresciano, due ciclisti travolti e uccisi proviene da www.meteoweek.com.

Brescia - investe e uccide due ciclisti : positivo all’alcol test indagato per omicidio stradale : Due ciclisti sono morti nel Bresciano, travolti da un 'auto. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 dicembre lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova. Le vittime sono due uomini sulla sessantina. Inutili i soccorsi arrivati in ambulanza a sirene spiegate. L'automobilista sarebbe rimasto accecato dal sole.Continua a leggere

Brescia - ubriaco alla guida travolge e uccide due ciclisti sessantenni : morti sul colpo : Due ciclisti di sessant’anni sono stati travolti e uccisi da un’auto nel Bresciano. L’automobilista, un uomo di 35 anni di Verolanuova, ha colpito in pieno le due biciclette. I carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno verificato che l’uomo alla guida dell’auto era ubriaco al momento dell’incidente: aveva infatti un tasso alcolemico pari a 1,80. Per questo è stato arrestato con l’accusa di omicidio ...

Brescia - auto investe due ciclisti : entrambi sono morti sul colpo : Di questi minuti la notizia della tragica morte di 2 ciclisti, che nel Bresciano sono stati investiti da un auto mentre si trovavano in strada. L’autista sarebbe rimasto abbagliato dal sole Il Giornale di Brescia riporta che 2 uomini sono rimasti uccisi a seguito di un drammatico incidente sulla strada tra Pontevico e Verolanuova. Si tratta di una provinciale che costeggia le campagne, lunghi rettilinei in cui la visibilità, in questa ...

Incidente stradale a Brescia : auto travolge e uccide due ciclisti : Due ciclisti sono morti nel Bresciano, travolti da un 'auto. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova. Le vittime sono due uomini sulla sessantina. Inutili i soccorsi arrivati in ambulanza a sirene spiegate.Continua a leggere

Due ciclisti travolti e uccisi da un’auto nel Bresciano : Due ciclisti di sessant’anni sono stati travolti e uccisi da un’auto. È accaduto nel Bresciano lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all’altezza del cimitero. L’automobilista, un uomo di quarant’anni di Verolanuova, sarebbe stato accecato dal sole e ha colpito in pieno le due biciclette. I due ciclisti sono morti sul colpo. Come raccontato su Bresciasettegiorni.it, l’allarme è stato lanciato ...

Due ciclisti travolti e uccisi nel Bresciano : Due ciclisti di sessant’anni sono stati travolti e uccisi da un’auto. È accaduto nel Bresciano lungo la strada che da Pontevico porta a Verolanuova, all’altezza del cimitero. L’automobilista, un uomo di quarant’anni di Verolanuova, sarebbe stato accecato dal sole e ha colpito in pieno le due biciclette. I due ciclisti sono morti sul colpo.

Brescia – Fermata la donna che ha investito il bimbo di due anni : Questa notte a Brescia, è stata Fermata la donna di 22 anni che ha investito il bimbo di appena due anni, nella giornata di ieri Nella notte è arrivato l’intervento delle forze dell’ordine nei confronti della donna di 22 anni, che ieri ha investito con la propria auto un bimbo di due anni. La donna […] L'articolo Brescia – Fermata la donna che ha investito il bimbo di due anni proviene da www.inews24.it.

Brescia - pirata investe bambino di due anni nel passeggino e scappa : caccia ll'uomo : Un bambino di due anni è stato investito da un'auto mentre si trovava nel passeggino accompagnato dalla mamma. È accaduto a Coccaglio, in provincia di Brescia. L'auto non si...

Brescia - bambino di due anni nel passeggino investito sulle strisce : caccia al pirata della strada : Un bambino di due anni è stato investito da un'auto mentre si trovava nel passeggino accompagnato dalla mamma. È accaduto a Coccaglio, in provincia di Brescia. L'auto non si...