Brasile | Bolsonaro parla di tortura nei confronti dei ministri corrotti | “Verranno appesi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una nuova dichiarazione di Jairha provocato nuovi attacchi neidel presidente brasiliano. In particolar modo una sua “proposta” per rendere più efficace la lotta alla corruzione nel Paese:re iche si rendano colpevoli di questo reato. “Ilsta cambiando, ma è possibile che ci sia corruzione – ha detto il presidente – Dove vi è governo vi può essere corruzione. In questo caso, appenderemo il ministro al pau de arara, sempre se avrà qualche responsabilità, ovviamente”. Quando cita il pau de arara,fa riferimento a un metodo diusato durante la dittatura militare e che consiste in una barra di ferro alla quale viene legato e appeso a testa in giù, sia per le mani che per le gambe, il prigioniero che viene poi lasciato in quella posizione, sollevato da terra, fino a quando il sangue smette di ...

