Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Chiesti undicidi reclusione per undel quartiere Santa Maria di Gesù ache avrebbe esibito illetto di appena quattrotrofeo ediad altri appartenenti al clan. L’indagato secondo il pubblico ministero, avrebbe compiuto un abuso sul minore, aggravato dal fatto che il bambino fosse proprio suo. Undicidi reclusione. È questa la ridiper undel quartiere Santa Maria di Gesù ache, secondo l’accusa, avrebbe compiuto un abuso sulletto di pochi. Un bambino che a soli quattrosarebbe stato “esibito”, mostrato nudo da suo padre, ad altri appartenenti al clantrofeo edi. Adesso, per ilpalermitano, il sostituto procuratore Ilaria De Somma ha chiesto ai giudici della seconda sezione del tribunale dirlo a undicidi reclusione per atti sessuali su ...

pif_iltestimone : L'incredibile (e vergognosa) storia delle sorelle Pilliu... - rep_palermo : Mafia, revoca del 41 bis per il boss Ercolano. Fava scrive a Bonafede: 'Fatto preoccupante' [aggiornamento delle 15… - LimeMagazineU : Boss di Palermo esibisce il figlio come simbolo di virilità: chiesta condanna a 11 anni -