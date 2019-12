Boosta dei Subsonica a FqMagazine | “Dal 1996 sempre insieme Il segreto? È come un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019), tastierista e tra i fondatori dei, è venuto a trovarci in redazione per raccontarciè nato il nuovo album del gruppo “Microchip Temporale”, il prossimo tour e i suoi prossimi progetti. È stato pubblicato, a distanza di vent’anni da “Microchip Emozionale”, “Microchip Temporale” che sostanzialmente è una rielaborazione del vecchio album, realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età deidi allora da Coez ad Achille Lauro, passando per Elisa e Willie Peyote. “È stato un vero e proprio omaggio a quel disco – dice-, perché è stato importantissimo anche nella storia personale di chi ci ascolta. Questo è un processo naturale perché chi fa musica deve entrare nella vita degli altri, diventando anche la colonna sonora della vita. Ci siamo fatti accompagnare da musicisti che sentiamo vicini e che ...

