(Di sabato 14 dicembre 2019) Domenica 15 dicembre sarà città fantasma. Per i cittadini e per gli animali domestici sono state allestite 14 aree di accoglienza, per lo più scuole. I detenuti del carcere di via Appia verranno trasferiti nell'istituto penitenziario Lecce per un giorno

petergomezblog : Brindisi, maxi-evacuazione per disinnescare una bomba danneggiata: 54mila persone fuori da casa su 87mila abitanti… - cronaca_news : Bomba a Brindisi, all'alba scatta l'evacuazione di 54mila abitanti per disinnescarla: 'Alto il rischio di esplosion… - fepop : RT @Esercito: #14dicembre da questa mattina gli #artificieri dell'Esercito, provenienti dall’11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata… -