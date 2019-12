Bolzano | valanga si stacca dalla montagna e travolge sciatore

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi in provincia di, dove unoè stato travolto da una. Immediate le operazioni di soccorso che hanno permesso di portare in salvo l’uomo.Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi in Val D’Ultimo, sulla cima Orecchia di lepre del gruppo alpino Ortles-Cevedale. La slavina ha travolto uno scialpinista che si trovava nei pressi; immediate le misure di soccorso operate dagli uomini del soccorso alpino e dei carabinieri, con l’ausilio di un elicottero e dell’Aiut Alpin Dolomites. L’uomo è stato fortunatamente ritrovato ed estrattoneve, era in stato di ipotermia. Ora si trova ricoverato presso l’ospedale di Merano. L'articolosiproviene da The Social Post.

