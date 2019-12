Bologna-Atalanta streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019): gli emiliani ospitano la Dea al Dall’Ara per la 16ª giornata di Serie A Ildi Sinisa Mihajlovic ospita in casa l’di Gian Piero Gasperini, reduce dalla storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, nella 16ª giornata del campionato di Serie A. I felsinei si trovano al 12° posto in classifica assieme alla Fiorentina con 18 punti, i bergamaschi sono sesti in graduatoria con 28.: la partita si giocherà domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.00 nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara disarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in direttasul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti ...

mastelli93 : @donbicenzo #PronoTwitter/16 BRESCIA-LECCE 1-1 NAPOLI-PARMA 3-1 GENOA-SAMPDORIA 1-1 VERONA-TORINO 1-1 BOLOGNA-ATALA… - rio_vela : RT @donbicenzo: E direi di partire con il turno 16 di #PronoTwitter! BRESCIA-LECCE NAPOLI-PARMA GENOA-SAMPDORIA VERONA-TORINO BOLOGNA-ATAL… - rio_vela : @donbicenzo #PronoTwitter BRESCIA-LECCE 0-0 NAPOLI-PARMA 1-0 GENOA-SAMPDORIA 1-1 VERONA-TORINO 0-1 BOLOGNA-ATALANT… -