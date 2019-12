Blu di Micaela Tempesta: dieci canzoni che riescono in quello strano miracolo di essere rivoluzionarie e reazionarie al tempo stesso (Di sabato 14 dicembre 2019) È un attimo. Ti giri un secondo, ti distrai, e in un attimo ti ritrovi dall'essere un rivoluzionario all'essere un reazionario. Ve lo giuro, può capitare. A me è successo. Sembra ieri che ero il tizio strano coi capelli lunghi che stroncava gli artisti che finivano in copertina su Tutto Musica, un magazine importante, all'epoca, per una mera faccenda di copie vendute, che un po' anche grazie a me e alle mie stroncature ha cominciato a diventare anche un magazine che diceva qualcosa, che non si limitava a passare veline. E oggi vengo confuso per un vecchio brontolone a cui non sta mai bene niente, uno ancorato a un passato che, a ben vedere, non ha neanche vissuto, perché rimpiange un'epoca talmente lontana che se la può al limite aver fatta raccontare, e già il fatto che parli di sé in terza persona la dice lunga su quanto vecchio sia. Sembra ieri che ero il tizio appassionati di ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Blu Micaela