Bimbo di 2 mesi trovato morto nel letto a Ventimiglia

(Di sabato 14 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Ilè statonel lettino dalla madre, che era andata a svegliarlo. Ancora imprecisate le cause del decesso. Non sembrano esserci segni di violenza sul corpo e ora si attende l'autopsia Undi dueè statonel, stamani, a. Le cause del decesso sono ancora avvolte nel mistero. Sembra escludersi, almeno per il momento, l’ipotesi violenta, ma sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia per avere un quadro più chiaro e soprattutto attendibile della vicenda. E’ poco prima delle 9, quando la madre - una giovane donna di origine romena, impiegata per un’azienda floricola della città - si reca in camera. Ilè nel lettino, ma non dà segni di vita. Prova a muoverlo, crede che stia ancora dormendo; lo chiama più volte, ma in realtà il suo cuoricino ha cessato di battere, forse già da un po' di ...

