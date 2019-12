Biathlon | Coppa del mondo Hochfilzen 2019 | l’Italia femminile va a due marce | Hofer può

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) A, nel cuore del Tirolo, si sta disputando la seconda tappa delladeldi/2020 e nella giornata odierna erano in programma la Staffettae l’Inseguimento maschile. Per i colori azzurri sono arrivate tante conferme nelle due prove disputate, sia in positivo che, purtroppo, anche in negativo. Partendo dal settorenon si può non continuare a notare come, sebbene il gruppo sia molto unito e compatto, al momento ci sia un divario un po’ troppo evidente tra le nostre punte del movimento Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi e le altre due componenti della staffetta, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Oggi sul banco degli imputati finisce l’altoatesina, la scorsa settimana era toccato alla valdostana. Cambia la forma ma non la sostanza, le seconde linee non riescono a sfruttare il vantaggio di avere due campionesse in ...

ItaliaTeam_it : Sul podio ovunque! ?? A Östersund terza piazza per Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari e Dominik Wind… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Si conclude la penultima giornata della tappa di Hochfilzen. @Fisiofficial al… - sportface2016 : #Biathlon, la classifica di Coppa del mondo 2019/2020 maschile aggiornata dopo l'inseguimento di #Hochfilzen -