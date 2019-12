Berlusconi | “Il ritorno di Ibrahimovic al Milan? Io spero che venga al Monza”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Presidente che ne pensa dialcheal Monza”. Così Silvio, leader di Forza Italia e presidente della squadra del Monza, ha risposto, a margine del suo intervento al Palazzo delle Stelline dio, commentando la trattativa sul possibiledi Zlatanalla squadra rossonera. L'articolo: “Ildial? Iocheal Monza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mov5Stelle : Processo All Iberian: nel 1998, B. viene condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di aver finanziato… - carlosibilia : Sul Mes il centro-destra sta creando una grande confusione. Nel 2011 fu il Governo Berlusconi, sostenuto da Lega e… - Mov5Stelle : Nel processo per il 'lodo Mondadori' B. viene chiamato a rispondere dell’accusa di aver pagato alcuni giudici per o… -