Berlusconi | “Gli italiani si stanno bevendo il cervello”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) «Stiamo andando non bene negli ultimi momenti elettorali e nemmeno nei sondaggi. Come mai? Secondo me perché glisiil cervello». Così Silvioparlando ad un incontro di Forza Italia, a Milano. «È una affermazione ironica, ma c’è molto di vero nel fatto che glinon vedono con chiarezza nella situazione politica il loro futuro. Forse è colpa nostra che non abbiamo saputo spiegare bene chi siamo, cosa vogliamo, qual è la differenza con le altre forze politiche». L’ex premier all’evento #Cisiamo, al Palazzo delle Stelline, ha anche detto che «il centrodestra lo abbiamo creato noi: siamo gli unici a garantire che il centrodestra sia davvero così, altrimenti sarebbe una destra estrema, che non riuscirebbe a vincere le elezioni e non saprebbe governare». LEGGI ANCHE:ai suoi: “Andare in un altro partito è un grave ...

berlusconi : Questa maggioranza di sinistra non è una maggioranza politica. È un'accozzaglia nata per impedire che gli italiani… - berlusconi : Sul #Mes il centrodestra ha votato una risoluzione unitaria, che avevamo scritto noi. In Parlamento e anche in vist… - acmilan : “Dear old #ACMilan…” ?? Our former President recalls his Rossoneri memories ??? “Caro vecchio Milan…” ?? Il nostro e… -