Benvenute a Roma Sardine | la politica siete voi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019), care, da tempo e in tanti stavamo aspettando qualcosa, qualcuno come voi. Per oggi in agenda abbiamo messo un sabato sontuoso, un sabato di lussi che nessuno si poteva più permettere, erano cose dei bei tempi andati. Il lusso di evocare l’anima democratica della Capitale, per esempio, senza quel senso di sfiga, sconfitta e frustrazione; il lusso di citarecittà aperta, ladella Resistenza, ladelle fiumane in piazza per Togliatti, per Berlinguer, per Lama, ed era proprio Piazza San Giovanni, esattamente quella piazza lì; il lusso di riprendersela, quella piazza, e di cancellare con le proprie orme quelle dissacranti di Salvini, Meloni, Forza Nuova e Casapound e altri così. Il lusso di condividere il sollievo, di dirsi l’un l’altro a voce alta quello che si era osato solo pensare, ma cosa ...

