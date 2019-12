Beni culturali | De Luca annuncia | Al via la digitalizzazione dell’Archivio D`Avalos

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) “E` doveroso inserire l`Archivio, tesoro della storia meridionale, nell`Ecosistema digitale per la Cultura, progetto della Regione Campania sul quale abbiamo investito 28 milioni di euro, e che ha già aperto i propri ‘cantieri’ con la dematerializzazione di archivi e musei”. Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. “Siamo partiti, ed è stata avviata concretamente già da alcune settimane laad esempio di opere e documenti dei diversi patrimoni provenienti dall`Archivio Rumma, l`Archivio Amelio-Santamaria, Fondazione Menna, Fondazione Morra, Museo del `900 di Castel Sant`Elmo e Museo Madre. Trasferiremo in digitale ogni tipo di contenuto (testi, immagini, oggetti, suoni, filmati) riferibile a dominidistinti: archivistico, bibliotecario, archeologico, storico-artistico, teatrale e ...

