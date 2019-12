Belgio | un progetto italiano Pippi vince l’European Social Services Award

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (), coordinato da Paola Milani dell’Università di Padova, ha vinto il primo premio nella sezione Method and Tools dello Europeans 2019. Nel corso della cerimonia, che si è svolta il 6 dicembre a Bruxelles,è stato riconosciuto come “Eccellenza europea per la capacità di unire formazione, azione e ricerca, di portare la comunità nazionale dei servizii a superare le disuguaglianze prodotte dall’attuale sistema regionalizzato del welfare per i bambini e le famiglie, tramite l’introduzione di strumenti scientificamente solidi, uniformi sul piano nazionale e liberamente accessibili a tutti”. È un riconoscimento che indica una metodologia capace di ispirare altri professionisti a lavorare per l’integrazione e la partecipazione delle famiglie nei servizi. Il Programma si ...

ENEAOfficial : RT @MISE_GOV: #MISE @EU_Commission 3,2 miliardi euro progetti comuni #ricerca #innovazione prima produzione industriale realizzazione #batt… - lobiettivonline : via libera dell’#UE al progetto integrato sulle #batterie di #Belgio, #Finlandia, #Francia, #Germania, #Italia,… - SignorAldo : RT @MISE_GOV: #MISE @EU_Commission 3,2 miliardi euro progetti comuni #ricerca #innovazione prima produzione industriale realizzazione #batt… -