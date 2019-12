Belgio | successo per il gala di beneficenza “Le Grand Bal d’Italie”

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Oltre 420 partecipanti al quarto galà diorganizzato dal Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre, che si è tenuto il 7 dicembre nella capitale belga. “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa, che è diventata un appuntamento imperdibile per la vita culturale brussellese della comunità italiana”, ha commentato Raffaele Napolitano, Presidente del Comites. Per questa edizione a tema ‘Souvenir d’Italie’, è stata proposta una panoramica delle più belle città e regioni d’Italia, a cominciare da Matera, capitale culturale europea 2019, che ha patrocinato l’evento, insieme all’Ambasciata d’Italia a Bruxelles. “Lebal d’Italie non è un evento, è un luogo – spiega Benedetta Dentamaro, ideatrice della manifestazione – un luogo dove si ritrovano italiani e non italiani. Noi italiani possiamo gioire della nostra italianità e farla conoscere ai non italiani, che la ...

