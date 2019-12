Belgio | per l' Unesco il carnevale di Aalst non è più patrimonio dell' umanità | è accusato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lavinia Greci Dopo segnalazioni e diverse critiche legate alle caricature ritenute troppo offensive per la comunità ebraica, la manifestazione è stata eliminata dall'elenco'organizzazione Onu. Il sindaco: "Non siamo razzisti e rimarremo cittàa beffa" Maschere discriminatorie, carri considerati ingiuriosi e caricature giudicate troppo offensieve, al limite'antisemitismo. Da lì, la decisione di togliere la manifestazione dalla lista dei patrimoni. Così, per la prima volta, l'Uniesco cancella dalla proprio elenco un evento, nello specifico il tradizionalea città di, nella provinciae Fiandre orientali, in. Topi ed ebrei Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il corteo è stato rimosso dalla lista'organizzazionee Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura a causae ricorrenti maschere ...

ILENIALazzaro : RT @CarCarotenuto: Il fatto che noi portiamo i bimbi nei centri commerciali mente in Belgio li portano a vedere il ciclocross è il motivo p… - CarCarotenuto : Il fatto che noi portiamo i bimbi nei centri commerciali mente in Belgio li portano a vedere il ciclocross è il mot… - MontiFrancy82 : Da domenica 15 dicembre la band rock italiana #KoffeysAfka parte, dalla Sala Breakout di Sabadell, per il “Chandra… -