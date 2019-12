Belen Rodriguez | sorpresa di Stefano De Martino prima di Tu Si Que Vales

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Finale Tu Si QueDesorprendedella diretta Questa sera, sabato 14 dicembre, inserata su Canale 5 andrà in onda la finale di Tu Si Queche chiude i battenti della sesta stagione con la nona puntata in diretta e con grande successo in termini di ascolti e di pubblico. Saranno, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara a presentare la gara.della finale di Tu Si Queè statadaDecon un gesto. Cosa ha fatto? Il bel conduttore e nuovo volto di punta di Rai2 ha regalato un mazzo di fiori all’argentina con una dedica speciale: “Splendi come tu solo sai fare. Ti amo tanto. Tuo Marito”. Un bel messaggio d’amore quello diDeper la suache è rimasta davvero meravigliata da ciò che ha fatto la sua dolce metà.De...

mauro_crescenzo : Belen Rodriguez 'distratta', parcheggia il Suv sulle rotaie del tram e va a fare l'aperitivo… - ArtMarius2 : RT @stazzitta: Ho scritto una cosa su Vice, ha a che fare con l'andare in Tv se non sei Belen Rodriguez. 'Ti preferivo quando eri grassa'… - infoitcultura : Belen Rodriguez parcheggia Suv sulle rotaie del tram e va a fare l'aperitivo Foto -