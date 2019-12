Bayern Monaco | Flick | «Coutinho è stato pazzesco»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il tecnico del, Hans, commenta la grande prestazione di: 3 gol e 2 assist oggi per il brasiliano Philippeoggi ha disputato certamente la gara migliore da quando è al: 6-1 al Werder Brema, con una tripletta e 2 assist del brasiliano. In conferenza stampasi complimenta conin conferenza stampa. «La squadra è contentissima per la prestazione offerta da, autore di una partita incredibile. Ha segnato tre gol e fatto due assist, sicuramente non poteva chiedere di meglio: èveramente». Leggi su Calcionews24.com

SVWBot : RT @Claudione_B: Show del #Bayern Monaco che domina 6-1 il #Werder Brema con tripletta di uno stellare Coutinho. La squadra di Flick sale a… - Claudione_B : Show del #Bayern Monaco che domina 6-1 il #Werder Brema con tripletta di uno stellare Coutinho. La squadra di Flick… - sportli26181512 : Bayern, Flick: 'Coutinho ha dato spettacolo' VIDEO: L'allenatore del Bayern Monaco, Flick: 'Coutinho? Ha dato...… -