Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Passata la tempesta, la Protezione Civile ditraccia undrammatico (per fortuna solo per cose) del tremendo venerdì. “La giornata del 13 dicembre – scrive il nucleo locale – è stata intensa di interventi da parte delle nostre squadre. Nel primo pomeriggio sono intervenute, su richiesta e a supporto delle pattugliePolizia Locale di, per la chiusura di via Bosco II poiché completamente allagata e pericolosa da percorrere. A seguito e a causa di una, che ha colpito e danneggiato varie zone del comune di, sono intervenute: in via Adriatico, per un albero spezzato dal forte vento; via Carmine Turco, dove il forte vento aveva causato il distaccamentoguaina su di tetto di un palazzo; piazza Farina, stazione di, per la messa in sicurezza di ...

anteprima24 : ** #Battipaglia, il grave #Bilancio della tromba d'aria - FOTO ** -