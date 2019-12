Basket | Serie A 2019-2020 | colpo esterno della Virtus Roma | Trento battuta con una

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019), che sbanca la “BLM Group Arena” dicon il punteggio di 82-88. Decisivo l’ultimo quarto, nel quale i capitolini piazzano un clamoroso parziale di 0-19, rimontando lo svantaggio e conducendo il match in porto senza soffrire particolarmente negli ultimi minuti. La palma di MVP dell’incontro va senza dubbio a Jerome Dyson, autore di una super prestazione (23 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), ma tra gli ospiti sono da rimarcare anche le prove di William Buford (18 punti) e Davon Jefferson (17). Ai trentini non bastano i 28 punti di James Blackmon. Il primo quarto vede i due attacchi prevalere nettamente sulle difese, che non riescono in alcun modo a frenare il notevole potenziale offensivo presente sul parquet: il risultato è una lunga sequenza di canestri da una parte e dall’altra, che accendono lo spettacolo ma fanno meno piacere ai due ...

