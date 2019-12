Bari | corniciaio ucciso | la Cassazione conferma l' assoluzione del suocero

Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il corpo di Alessandro Leopardi fu ritrovato nelle campagne di Valenzano carbonizzato e ridotto in frammenti. Rocco Laiogia ha trascorso tre anni in carcere dopo la condanna in primo grado a 16 anni. La Corte d'appello lo assolse "per non aver commesso il fatto"

