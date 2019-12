Banca popolare di Bari commissariata | il governo si spacca sul salvataggio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lad’Italia ha deciso ieri il commissariamento delladi, una delle più grandi del Mezzogiorno. A pesare nella scelta di Palazzo Koch l’alto numero di crediti deteriorati della, oltre alle ingenti perdite valutate per il 2018 in 420 milioni. In tarda serata di venerdì si è riunito il Consiglio dei Ministri per emanare un decreto legge con cui procedere al. Un nulla di fatto per l’opposizione di Italia Viva, il cui esponente Luigi Marattin ha criticato la volontà di procedere con soldi pubblici.diverso ilLa situazione delladisi aggrava dopo l’intervento dellad’Italia, che ne ha decretato l’amministrazione straordinaria. I commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini sono subentrati dopo lo scioglimento degli organi amministrativi, a causa delle ingenti perdite patrimoniali. La ...

