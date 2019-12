Banca Popolare di Bari commissariata | il governo litiga sul salvataggio

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019)di, ilsulScatta la rete diper ladied è subito caos nella maggioranza. Il Consiglio dei ministri riunito d’urgenza nella notte del 13 dicembre ha discusso l’intervento per sostenere l’istituto pugliese in crisi: in bilico 3.300 dipendenti, 70 mila soci.di: il commissariamento In pratica si va verso una sorta di “nazionalizzazione” parziale con l’intervento dellapubblica Mediocredito Centrale (Mcc) e del Fondo Interrio di tutela dei depositi (Fitd). Ildovrebbe versare 250 milioni in Mcc, che a sua volta li userà per l’aumento da 800 milioni-1 miliardo della Pop, nel frattempoieri sera dallad’Italia. Una specie di schema-Carige, che proprio ieri ha chiuso l’aumento di capitale. L’accelerazione era nell’aria, ...

Mov5Stelle : Su Banca Popolare di Bari Renzi vaneggia. Se il governo interverrà sarà proprio per evitare il massacro dei rispa… - petergomezblog : Banca popolare di Bari commissariata da Bankitalia. Italia viva contro salvataggio e il governo non vara il decreto… - Agenzia_Ansa : Salvataggio della Popolare di #Bari. Banca commissariata da #Bankitalia per le perdite. Attriti nella maggioranza -