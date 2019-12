Badminton | Italian International 2019 | Carolina Marin va in finale e cerca il secondo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si sono svolte a Milano le semifinali deglidi: poche sorprese nelle sfide odierne, dove soltanto nel doppio misto cadono le prime due teste di serie del tabellone. Tuttopronostico nel doppio femminile, dove si sono affrontate le prime quattro coppie del seeding e le migliori due si affronteranno nell’ultimo atto. Resta in gara nel singolare maschile il numero 2, l’indiano Subhankar Dey, mentre nel singolare femminile certifica il proprio ritorno ad altissimi livelli l’iberica, prima testa di serie del tabellone, che arriva senza troppi affanni in. Nel doppio maschile resta in corsa soltanto la coppia numero 8. Semifinali Doppio misto KIM Sa Rang / EOM Hye Won (Corea del Sud, 5) b. Rodion ALIMOV / Alina DAVLETOVA (Russia, 1) 21-19 21-18 Vladimir IVANOV / Ekaterina BOLOTOVA (Russia) b. Evgenij DREMIN / ...

zazoomnews : Badminton Italian International 2019: subito fuori tutti gli azzurri impegnati nei tabelloni principali -… - OutsidersportI : Ha preso il via questa mattina, al PalaBadminton di Milano, la diciannovesima edizione del Decathlon Perfly Italian… - g_mazzone : Badminton – A Milano va in scena il Decathlon Perfly Italian International -