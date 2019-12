Avete mai visto la nuova casa di Giulia De Lellis? Si trova a Lugano FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’InfluencerDeha varcato da pochi mesi la soglia della meravigliosa villa comprata dal suo attuale compagno Andrea Iannone. Per amore si è trasferita lontano da Roma e da Verona, le sue due città dove vi sono rimasti amici, familiari e lavoro. Un passo importante che ha messo al centro delle sue priorità, senz’altro il sentimento con il motociclista GP. Quest’ultimo ha scelto di vivere aprima di incontrare la giovane Influencer ed intraprendere con lei quello che è ormai noto a tutti, un’importante storia d’amore. La villa è immersa dentro diversi spazi aperti, ricca di trasparenze così da valorizzare le bellezze incontaminate dell’ambiente circostante. Un posto dove il relax ed il confort fanno da padroni e caratterizzano la notevole ricchezza dell’abitazione., maestra ormai di tendenze ha ovviamente ...

MarcoMoriniTW : Quel tweet era per #AdoreYou e per #Eroda. Per quanto negli anni ci abbia sempre sorpreso e stupito, non ci si abit… - GUCCYBABY : Normale come non mi avete vista mai (si, il mio compleanno è stato più di una settimana fa) - COLDVPLAYS : Sondaggio del giorno: avete mai rifiutato un voto all’università? Se si, di che materia, quanto avete preso inizial… -