Avete mai visto la moglie di Salvatore Ficarra? Elegante e riservata FOTO

(Di sabato 14 dicembre 2019) Classe 1971,è un cabarettista, attore e comico che, insieme al suo grande amico Valentino Picone, ha formato il duo comicoe Picone. Nel 2006 Salvo ha sposato la sua fidanzata storica, Rossella Leone da cui ha avuto due figli, Vincenzo e Tommaso. Ecco chi è Rossella Leone, ladiNata a Corato, Rossella Leone ha sposatoproprio nel suo luogo d’origine con una cerimonia super blindata. I due sono sposati da dodici anni ed hanno due figli: Vincenzo e Tommaso. Di lei si hanno davvero pochissime informazioni, sappiamo che ha preso parte al film del marito “Anche se è amore non si vede”, in cui interpreta Angela. Nel 2017 ha lavorato con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase per la realizzazione del film “Vengo anch’io”. Da sempre riservatissimi, le unichedella coppia risalgono a qualche anno fa, grazie al settimanale Oggi che ...

