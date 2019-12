Austria | scoprirono 6 500 resti umani vicino al campo di concentramento di Gusen | “Sono

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il materiale scoperto nel 2018 in un seminterrato dimenticato sotto la stazione ferroviaria di Lungitz, a pochi chilometri daldidi, in, sonoappartenenti a persone internate nella struttura del Terzo Reich. A rivelarlo sono gli esperti che hanno analizzato i 6.500 reperti, tra ceneri, ossa, teschi e denti ritrovatia un lager nazista tra quelli che hanno causato il maggior numero di vittime, tra cui molti italiani. “Riteniamo che si tratti proprio didi deportati deldi”, ha detto Stephan Matyus, collaboratore del Memoriale di Mauthausen, presentando i primi risultati delle analisi. Ma la docente Claudia Theune fornisce un particolare ancora più macabro: la cenere ritrovata e analizzata sarebbe stata usata per realizzare la sottostruttura dei binari della stazione di Lungitz. Una prima rivelazione alla ...

