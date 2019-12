Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Per quest’anno cambierà la sede del. Il tradizionale appuntamento con la grandeleggera che da anni si svolge a Roma ad inizio estate, si sposterà lontano dall’Olimpico. Tra le, per la nuova sede della kermesse, anche il capoluogo campano.si presta così, insieme a Milano e Firenze, tra le città che potranno diventare sede della grande rassegna sportiva. Dopo il successo delle Universiadi della scorsa estate, e i lavori di restyling dello stadio San Paolo, che per la manifestazione internazionale ha ospitato proprio le gare dileggera. La città metropolitana potrebbe così tornare sulla scena dello sport internazionale. Per ora l’unica certezza e che dopo anni ilnon si disputerà nella città eterna, in relazione ai lavori all’interno dello stadio Olimpico di Roma. Già sede della partita ...

anteprima24 : ** Atletica, cambia casa il Golden Gala: ##Napoli tra le possibili candidate ** - smxworld : RT @mirabeack: Cambia l'allenatore e si parla della preparazione atletica, che noia ragazzi, sempre le stesse stronzate - markobino96 : RT @GoalItalia: Napoli, con Gattuso si cambia registro: allenamenti più intensi e maggiore attenzione alla condizione atletica ?? https://t… -